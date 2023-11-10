Военкор согласился со словами Ермака об окончании конфликта на Украине Военкор Руденко: Ермак прав, говоря о близком завершении конфликта на Украине

Фото: МО Украины

Украинская армия потеряла около 70% человеческого ресурса, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. В связи с этим он согласился с позицией, которую озвучил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Чиновник сравнивал боевые действия с забегом на 100 метров, 70 из которых уже преодолели.

Если честно, он прав. Руководство Украины уже истребило порядка 70% лиц мужского пола страны. Часть погибла, остальные сбежали за границу и возвращаться не планируют. Осталось как раз добить оставшиеся 30%. Но [президент Украины Владимир] Зеленский и тут молодец, он анонсировал очередное наступление, а значит, план по уничтожению народа Украины будет выполнен до конца, — пишет журналист.

Ермак также утверждал, что не знает точные сроки завершения боевых действий в стране, однако заметил, что последний этап противостояния будет самым сложным.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил о практически полном исчерпании Киевом людских ресурсов. Это, на его взгляд, подтверждает факт увеличения числа призванных в Вооруженные силы Украины украинок. Эксперт не исключил, что к Новому году Киев не сможет больше скрывать масштабы потерь.