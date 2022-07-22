«И разведчик, и ударник»: Баранец о пользе «Ласточки» в ходе спецоперации Полковник Баранец рассказал о пользе беспилотника «Ласточка» в ходе спецоперации

Фото: МО РФ

Российским ученым удалось серьезно нарастить мощность боезаряда беспилотника «Ласточка», который активно применяется в ходе спецоперации на Украине, этот аппарат развивает скорость до 150 км в час и может подниматься на высоту до 4,6 тысячи метров, рассказал полковник в отставке Виктор Баранец в своей статье для «Царьграда». При этом, заверил военный эксперт, аппарат может выполнять как разведывательные, так и боевые задачи.

Если раньше под брюхом у «Ласточки» был боеприпас весом в полтора-два килограмма, то сейчас там примерно пять. Об этом беспилотнике также известно, что летает он со скоростью 120–150 км на дальность 40 км и забирается на высоту 4 км 600 м. Это и разведчик, и ударник, — отметил Баранец.

По его словам, аппарат может продержаться в воздухе около 40 минут, он оснащен электронными системами наведения, которые позволяют «со снайперской точностью» попадать в цель. Баранец отметил, что увеличение боезапаса «Ласточки» в более чем два раза серьезно повысило эффективность БПЛА.

Появление «Ласточки» помогает нам решить одну из тех серьёзных проблем, которые были обнаружены в ходе специальной операции. Беспилотные крылья у армии России укрепляются, — резюмировал полковник в отставке.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев заявил, что российские улучшенные дроны-камикадзе «Ланцет» превосходят американские Switchblade 300 как минимум в двух показателях — дальности полета и массе. Он напомнил, что Россия, в отличие от США и Израиля, начала применять боевые дроны относительно недавно, однако, по его мнению, «первые успехи уже есть».