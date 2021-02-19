Хуснуллин не исключил продление льготной ипотеки после 2024 года

https://static.news.ru/photo/64f06b48-7297-11eb-a0c8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программа льготного ипотечного кредитования, скорее всего, будет продлена и после 2024 года, но её механизмы могут быть изменены. Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

По льготной ипотеке в любом случае в 2024 году ипотеку продлим. Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может, какие-то решения. Базово, мы считаем, что мы продлим ипотеку, — цитирует РИА Новости Хуснуллина.

На совещании в полпредстве Уральского федерального округа в Екатеринбурге вице-премьер обратился к губернаторам округа с просьбой передать застройщикам, что эта программа будет действовать и дальше.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 31 марта представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021–2024 годах, предусмотрев возможность снижения процентной ставки для семей с детьми.

Как писал NEWS.ru, в России имеется потенциал для расширения постоянно действующих льготных программ по ипотеке, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России. Глава ЦБ добавила, что расширенные программы могли бы действовать в регионах, где застройщикам не так выгодно строить жильё. Она подчеркнула, что в ряде регионов могли бы быть либо постоянные меры поддержки строительства, либо через ипотеку, либо «через какие-то другие механизмы». Льготная программа, по её словам, для молодых семей не очень востребована. Поэтому можно было бы критерии поддержки расширить, а субсидирование ставок, например, сделать в зависимости от количества детей.