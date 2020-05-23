Хуснуллин: для развития стройотрасли необходимо более ста законов

https://static.news.ru/photo/80d2d202-9cdb-11ea-8686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 100 законодательных инициатив необходимо подготовить и принять для развития строительной отрасли. Об этом заявил вице-премьер Михаил Хуснуллин.

На протяжении недели правительство рассматривало подготовку национального плана развития экономики, в котором стройке отведена роль одного из ключевых драйверов, рассказал вице-премьер в прямом эфире на своей станице в Instagram.

Он отметил, что подготовлена целая система решений, направленных на упрощение строительства, ускорение его сроков и снижение стоимости.

По словам Хуснуллина, окончательный план действий может быть подготовлен уже к 1 июня. И для его реализации необходимы более ста нормативных актов.

Ранее NEWS.ru писал, что Минстрой разработал поправки в список требований при строительстве. Изменения сократят количество обязательных пунктов на треть. В ведомстве отметили, что это будет способствовать повышению эффективности отрасли.