Хуснуллин: для развития стройотрасли необходимо более ста законов

Свыше 100 законодательных инициатив необходимо подготовить и принять для развития строительной отрасли. Об этом заявил вице-премьер Михаил Хуснуллин.
На протяжении недели правительство рассматривало подготовку национального плана развития экономики, в котором стройке отведена роль одного из ключевых драйверов, рассказал вице-премьер в прямом эфире на своей станице в Instagram.
Он отметил, что подготовлена целая система решений, направленных на упрощение строительства, ускорение его сроков и снижение стоимости.
По словам Хуснуллина, окончательный план действий может быть подготовлен уже к 1 июня. И для его реализации необходимы более ста нормативных актов.
Ранее NEWS.ru писал, что Минстрой разработал поправки в список требований при строительстве. Изменения сократят количество обязательных пунктов на треть. В ведомстве отметили, что это будет способствовать повышению эффективности отрасли.
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