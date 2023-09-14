Ходаковский объяснил, почему СВО нужно закончить в любом случае Ходаковский: СВО призвана освободить людей от участи заложников неонацистов

Фото: МО РФ

Заместитель главы Росгвардии в Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский заявил, что СВО нужно закончить «хотим мы или не хотим», поскольку важно освободить людей «от участи заложников в руках неонацистов» и разоружить страну. В своем Telegram-канале он предположил, что украинцы страдают «Стокгольмским синдромом» и не в состоянии понять свой статус.

Если мы не хотим геноцида и не обманываем себя тем, что этих людей мы сможем сделать в перспективе русскими, то нам ничего другого не остается, как только разоружить их и освободить от участи заложников в руках неонацистов, коль скоро они сами не в состоянии понять свой статус и заражены этим пресловутым стокгольмским синдромом. Хотим мы или не хотим — нам придется закончить эту миссию, попутно решив и вполне практические задачи, — написал Ходаковский.

Он отметил, что слова «демилитаризация» и «денацификация» воспринимаются скептически, однако, по его мнению, напрасно, и они «точнее и не придумаешь».

Ранее Ходаковский сравнил Россию с верой, а Украину — с суеверием. Он написал, что последнее очень прилипчивое и заразное. Силовик считает, что «вирус украинства» заразен, и он не представляет, что инфицированные «будут страдать по мировой гармонии».