Хинштейн оценил банкет главы Прикопьевска во время траура

Вопрос партийной ответственности в отношении принимавших участие в банкете в городе Прокопьевске во время ЧП на шахте в Кузбассе членов «Единой России» будет решаться на следующей неделе. Об этом написал в своём Telegram-канале член фракции ЕР в Госдуме Александр Хинштейн.

Вопрос партийной ответственности участников банкета — членов ЕР будет решаться уже на следующей неделе. С учётом того, что [губернатор Кемеровской области Сергей] Цивилёв возглавляет региональное отделение «Единой России», рассчитывать на снисхождение — явно не приходится, — отметил Хинштейн.

Ранее стало известно, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отстранил от должности мэра города Прокопьевск Вячеслава Старченко. Причиной стал банкет, который градоначальник устроил в день трагедии на шахте «Листвяжная» по случаю своего вступления в должность.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП 64 человека пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур. По данным экстренных служб, на шахте произошло два взрыва метана.

Погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей.