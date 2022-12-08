HeadHunter обязали передавать данные пользователей в ФСБ Сервис HeadHunter внесли в реестр, обязывающий передавать ФСБ данные пользователей

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Роскомнадзор внес сервис для поиска работы HeadHunter в реестр организаторов распространения информации в сети Интернет (ОРИ). Отныне компания обязана собирать, хранить и предоставлять информацию о пользователях по требованию ФСБ, включая внутреннюю переписку. Внимание на это обратил проект «Роскомсвобода».

Всего в реестр ОРИ включены более 300 организаций, в том числе «ВКонтакте», Mail.Ru и Telegram, сервисы «Яндекса», «Сбербанк онлайн» и Тинькофф-банк, Tinder и другие. Передавать информацию силовым структурам компании обязаны в рамках «пакета Яровой» — это неофициальное название двух законов, принятых в 2016 году и направленных на борьбу с терроризмом. Законы регламентируют требования к операторам связи и интернет-проектам, а также расширяют полномочия правоохранителей.

В HeadHunter подтвердили внесение в реестр. В комментарии «Газете.ру» представитель компании подчеркнул, что данный факт носит исключительно технический характер и никак не отразится на дальнейшей работе компании.

Все пользовательские данные, как и прежде, собираются, хранятся и обрабатываются в строгом соответствии с законодательством. Регламентируется порядок и процессы обработки запросов со стороны регулирующих и надзорных органов о предоставлении определенных данных. Как и в сервисах других крупных ИТ-компаний, интерфейс hh.ru имеет встроенную коммуникационную платформу для общения, которая является дополнительным объектом регулирования, — сообщил собеседник издания.

HeadHunter является крупнейшей онлайн-платформой по поиску работы в России. По данным сервиса, ежемесячно ресурс посещают порядка 18 млн пользователей. В базе хранится 61 млн резюме.

Ранее замминистра внутренних дел и глава следственного департамента полицейского ведомства Сергей Лебедев сообщил, что МВД совместно с Генпрокуратурой РФ прорабатывают возможность доступа силовиков к базам данных банков и операторов связи в режиме реального времени для противодействия киберпреступности.