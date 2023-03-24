Россиян начнут оповещать о ЧП по единому стандарту ВНИИ ГОЧС: ГОСТ по единому обмену информацией в системах оповещения РФ заработает 1 июня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России с 1 июня 2023 года вступит в силу новый государственный стандарт (ГОСТ), который впервые позволит обеспечить единый информационный обмен в системах оповещения всех уровней. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС). Новый ГОСТ предназначен для применения в разрабатываемых и модернизируемых техсредствах оповещения, это позволит обеспечить единый информационный обмен в системах оповещения населения всех уровней.

Впервые в Российской Федерации утвержден национальный стандарт «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Протоколы информационного обмена. Общие требования». Он вступит в силу 1 июня 2023 года, — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

Предполагается, что ГОСТ будет использоваться на территории РФ органами государственной власти, местного самоуправления, а также предприятиями и учреждениями, которые заказывают, создают, совершенствуют и используют системы оповещения населения.

Также в РФ ведется работа по созданию комплексной системы экстренного оповещения. По мысли организаторов, она позволит в два раза сократить время доведения информации до населения и обеспечить максимальный охват.

Ранее сообщалось, что в МЧС перенесли комплексную проверку готовности систем оповещения. Решение было принято из-за хакерских атак. В администрации Томской области подчеркнули, что комплексные проверки перенесены на неопределенный срок во всех российских регионах.