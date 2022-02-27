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Госструктуры РФ помогут гражданам страны вернуться из Европы домой

23:36, 27 февраля 2022
Госструктуры РФ помогут гражданам страны вернуться из Европы домой Фото: Kevin Hackert/imago-images.de/Global Look Press
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Ряд российских ведомств ведёт работу по организации вывоза россиян на родину из европейских стран. Росавиация и Ростуризм заявили, что формируют списки россиян, которым требуется помощь в данном вопросе.

В настоящее время <...> формируются списки граждан России, которым необходимо оказать содействие в возвращении домой. Этим вопросом занимается Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИДом, — подчёркивается в совместном заявлении ведомств.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе приняли решение о полном закрытии воздушного пространства союза для России. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 февраля на пресс-конференции в Брюсселе. При этом воздушное пространство ЕС будет закрыто как для пассажирских рейсов из России, так и для частных джетов.

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