Госструктуры РФ помогут гражданам страны вернуться из Европы домой

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Cовладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, комментируя спецоперацию России на Украине, назвал происходящее настоящей трагедией для двух народов. Миллиардер выразил надежду на прекращение конфликта и кровопролития. Об этом говорится в письме предпринимателя инвестиционной компании LetterOne, которое цитирует Financial Times. 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».

Я не делаю политических заявлений, я бизнесмен, ответственный за тысячи сотрудников в России и на Украине. Однако я убеждён, что этот кризис будет стоить жизней и нанесёт урон двум нациям,...