Госдума заявила о прекращении работы в Instagram, Facebook и Twitter
Никита Чайка
Никита Чайка
21:12, 11 марта 2022
Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press
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Госдума прекращает свою работу в соцсетях Instagram, Facebook и Twitter в связи с временным снятием компанией Meta запрета на призывы к насилию в своих соцсетях в отношении граждан РФ, сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента. Поручение было дано спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
По поручению спикера Вячеслава Володина Госдума прекращает свою работу в Instagram, Facebook и Twitter. Это связано с тем, что Meta (Facebook, Instagram) разрешила призывы к насилию в отношении россиян; Twitter неоднократно нарушал российской законодательство, — говорится в сообщении.
Госдума продолжит вести свою деятельность в Сети в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в Telegram.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что доступ к соцсети Instagram будет закрыт в ночь на 14 марта. Причина та же — запрет на призыв к насилию по отношению к россиянам. Надзорный орган предоставил несколько дней россиянам — пользователям соцсети для переноса своих фотографий и видеоматериалов из Instagram в другие соцсети, а также для того, чтобы они успели уведомить подписчиков.