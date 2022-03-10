Госдума заявила о прекращении работы в Instagram, Facebook и Twitter

Госдума прекращает свою работу в соцсетях Instagram, Facebook и Twitter в связи с временным снятием компанией Meta запрета на призывы к насилию в своих соцсетях в отношении граждан РФ, сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента. Поручение было дано спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

По поручению спикера Вячеслава Володина Госдума прекращает свою работу в Instagram, Facebook и Twitter. Это связано с тем, что Meta (Facebook, Instagram) разрешила призывы к насилию в отношении россиян; Twitter неоднократно нарушал российской законодательство, — говорится в сообщении.

Госдума продолжит вести свою деятельность в Сети в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в Telegram.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что доступ к соцсети Instagram будет закрыт в ночь на 14 марта. Причина та же — запрет на призыв к насилию по отношению к россиянам. Надзорный орган предоставил несколько дней россиянам — пользователям соцсети для переноса своих фотографий и видеоматериалов из Instagram в другие соцсети, а также для того, чтобы они успели уведомить подписчиков.