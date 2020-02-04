https://static.news.ru/photo/12f2c11c-474e-11ea-90b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Законопроект о расселении и сносе ветхого жилья в масштабах страны полностью готов к первому чтению, а отзывы о нём, полученные из большинства регионов, — положительные. Об этом сообщила соавтор проекта закона председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

В интервью «Парламентской газете» депутат, которая 19 сентября 2018 года вместе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесла законопроект в нижнюю палату парламента, сообщила , что его могут рассмотреть уже в весеннюю сессию.

Хочется надеяться, что Госдума рассмотрит закон в первом чтении в весеннюю сессию. Тогда те субъекты, которые закончили расселение аварийного жилья, смогут в скором будущем приступить к следующему этапу, — сказала Хованская.

Парламентарий напомнила, что в документе прописана возможность не только снести ветхое здание, но и реконструировать его. Хованская объяснила, что при помощи такой нормы Гражданского кодекса, как предварительный договор, решается проблема «последнего собственника», который может запретить любые работы по ремонту или сносу дома.

Соавтор инициативы уверена в необходимости всероссийской реновации, которая поможет и сэкономить бюджет в будущем. Дело в том, что если отремонтировать признанное ветхим жилое здание, то через пять-семь лет его снова придётся ремонтировать и искать на это бюджетные средства.

В аварийном жилье идёт изъятие для спасения жизни и здоровья гражданина, это точечный процесс. Когда же речь идёт о реновации, то это уже некая территория, микрорайон. Появляется участок земли, а значит, и интерес инвестора, то есть возможно привлечение капитала, — пояснила Хованская.

Однако глава думского комитета подчеркнула, что в регионах федеральный закон заработает только тогда, когда их власти примут собственный, учитывающий индивидуальные климатические условия и финансовые обстоятельства.

Предыдущее правительство не поддержало законопроект и дало ему отрицательный отзыв. Вскоре состоится совместное заседание Комитета по жилищной политике и Комитета по транспорту и строительству, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба проекта закона о всероссийской реновации. Хованская до этого пояснила, что после этого его авторы обратятся в кабмин с просьбой рассмотреть этот вариант и «не закрывать дорогу тем субъектам, которые находятся на низком старте».

Как писал NEWS.ru, ранее власти Москвы назвали сроки подготовки графика переселения по реновации.