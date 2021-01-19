Горбачёв заявил о важности продления договора СНВ-3

https://static.news.ru/photo/907043ec-5ae1-11eb-9e99-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Первый президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, также известный как СНВ-3, должен быть продлён. Он подчеркнул, что избранный президент США Джо Байден выражал намерение добиться продления соглашения.

Продлить договор СНВ-3 необходимо, это реально, тем более что Байден за это выступал в ходе предвыборной кампании, — заявил Горбачёв в интервью ТАСС.

Также он добавил, что обсуждал вопрос о важности ядерного разоружения с Байденом ещё в 2009 году, когда тот занимал пост вице-президента Соединённых Штатов при президенте Бараке Обаме.

Договор СНВ-3 был подписан между Россией и США в 2010 году. Тогда страны согласовали план по сокращению стратегических наступательных вооружений до ключевых значений, соглашение действует до 5 февраля 2021 года. Стороны могут продлить договор на срок до пяти лет в случае взаимного согласия.

Уходящий с поста президента США Дональд Трамп приостановил вопрос о продлении договора. Американская сторона отказывалась продлить договор на текущих условиях, Вашингтон настаивал, что в договор должны быть включены другие страны, в частности Китай, однако в Пекине отказались участвовать в ДСНВ. В Москве рассчитывают, что новая администрация США согласится на продление договора на ранее согласованных условиях до истечения его срока.

Как писал NEWS.ru, в Минобороны РФ отмечали, что в настоящее время ситуация с Договором СНВ-3 складывается «не лучшим образом», так как всё меньше времени остаётся до окончания срока его действия. В ведомстве выразили надежду на то, что она изменится в лучшую сторону после утверждения итогов президентских выборов в США.