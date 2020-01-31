https://static.news.ru/photo/0ebdc770-443f-11ea-b8df-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы роста заболеваемости из-за коронавируса снизились за последние три дня в Китае.

Темпы прироста количества заболевших — они в последние три дня имеют тенденцию к снижению, — заявила Голикова на брифинге по итогам заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

По её словам, власти следят за развитием ситуации в Китае, а также находятся в постоянном контакте с китайскими коллегами. Голикова рассказала, что если у них появляется какая-либо новая информация о клиническом сопровождении этих заболеваний, то в России вносятся изменения во временные методические рекомендации, сообщает ТАСС.

Вспышка вируса 2019-nCoV произошла 31 декабря 2019 года в китайском Ухане. В настоящий момент число заразившихся достигло почти десяти тысяч человек, умерло — 213 человек. Заболевание также выявлено в 19 странах, в том числе в России, где инфицированными оказались два гражданина Китая.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ухане не хватает медицинского спирта и защитных масок. Об этом заявил мэр города Чжоу Сяньван. Он подчеркнул, что администрация делает всё возможное, чтобы решить возникшие проблемы.