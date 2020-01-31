Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы роста заболеваемости из-за коронавируса снизились за последние три дня в Китае.
Темпы прироста количества заболевших — они в последние три дня имеют тенденцию к снижению, — заявила Голикова на брифинге по итогам заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
По её словам, власти следят за развитием ситуации в Китае, а также находятся в постоянном контакте с китайскими коллегами. Голикова рассказала, что если у них появляется какая-либо новая информация о клиническом сопровождении этих заболеваний, то в России вносятся изменения во временные методические рекомендации,
Вспышка вируса 2019-nCoV произошла 31 декабря 2019 года в китайском Ухане. В настоящий момент число заразившихся достигло почти десяти тысяч человек, умерло — 213 человек. Заболевание также выявлено в 19 странах, в том числе в России, где инфицированными оказались два гражданина Китая.
Ранее NEWS.ru писал, что в Ухане не хватает медицинского спирта и защитных масок. Об этом заявил мэр города Чжоу Сяньван. Он подчеркнул, что администрация делает всё возможное, чтобы решить возникшие проблемы.
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