Голикова поручила декриминализировать нарушения медиками оборота наркотиков

Ускорить внесение изменений в закон, освобождающих от уголовной ответственности медицинских работников из-за утраты наркотических и психотропных препаратов, которая не связана с выведением их в нелегальный оборот, поручила МВД и Минздраву вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Поручение содержится в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
МВД России (Колокольцев В. А.), Минздраву России (Мурашко М. А.): ускорить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности лиц (работников медицинских организаций), допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты, — сказано в протоколе.
Исполнить поручение вице-премьера ведомствам необходимо до 15 сентября. Минздрав и регионы должны проконтролировать выписку рецептов на наркотические и психотропные лекарственные препараты в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и субъектов, оказывающих помощь по профилю «онкология».
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