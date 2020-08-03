Голикова поручила декриминализировать нарушения медиками оборота наркотиков

https://static.news.ru/photo/95dff58a-d589-11ea-8282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ускорить внесение изменений в закон, освобождающих от уголовной ответственности медицинских работников из-за утраты наркотических и психотропных препаратов, которая не связана с выведением их в нелегальный оборот, поручила МВД и Минздраву вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Поручение содержится в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

МВД России (Колокольцев В. А.), Минздраву России (Мурашко М. А.): ускорить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности лиц (работников медицинских организаций), допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты, — сказано в протоколе.

Исполнить поручение вице-премьера ведомствам необходимо до 15 сентября. Минздрав и регионы должны проконтролировать выписку рецептов на наркотические и психотропные лекарственные препараты в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и субъектов, оказывающих помощь по профилю «онкология».

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