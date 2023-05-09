Главы новых регионов не будут присутствовать на параде Победы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временные главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник не посетят парад Победы в Москве, передает ТАСС. Также не приедут временные губернаторы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Пресс-службы Пасечника, Пушилина и Сальдо уточнили, что 9 мая они будут присутствовать на своих постах. Балицкий также намерен остаться в регионе, где происходит переселение жителей из районов, наиболее подверженных обстрелу украинскими военными, вглубь области.

В этом году празднование Дня Победы в новых регионах будет проводиться в онлайн-формате или в сокращенном варианте с целью обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что лидеры ряда стран СНГ — Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии — примут участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Москве.

На 9 Мая в столице России запланированы различные концерты, спектакли и представления. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, по Красной площади пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц военной техники.