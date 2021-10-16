Главврача больницы в Первоуральске уволили из-за умершего пациента

Главного врача городской больницы Первоуральска Виктора Долгушина сняли с должности после того, как один из пациентов лечебного заведения был оставлен умирать в пустом отделении. Об этом сообщает Е1.ru.

Временно исполняющим обязанности руководителя больницы назначен врач-хирург Борис Мейлах.

Ранее в Интернете было опубликовано видео, на котором мужчина пытался докричаться до врачей, которых не оказалось рядом в момент смерти пациента.

По словам племянницы погибшего, её дядя начал задыхаться, но никто из врачей и медсестёр не поспешил ему на помощь, поскольку в отделении в этот момент просто никого не оказалось.

Как объяснили сотрудники больницы, когда другой пациент отправился звать на помощь, его услышала санитарка, разносившая ужин, однако по инструкции ей запрещено одной подходить к агрессивным пациентам. Санитарка позвала медсестру, а та сообщила о происшествии врачу.

После увольнения главного врача коллектив больницы подготовил письмо, в котором медики заявили, что в региональном Минздраве нашли повод для смещения Виктора Долгушина с его должности.

Ранее сообщалось, что в Якутии пациент онкологического диспансера напал на своих соседей по палате.