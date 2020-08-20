16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Главврач больницы в Омске сообщил о состоянии Алексея Навального

10:01, 21 августа 2020 29
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Главный врач омской БСМП № 1 Александр Мураховский рассказал о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального.

Он сообщил, что Алексей Навальный по-прежнему находится без сознания, подключён к ИВЛ.

Он без сознания, — привели слова главврача в РИА Новости.

Александр Мураховский добавил, что утром 21 августа 2020 года состояние Алексея Навального немного улучшилось, хоть оппозиционер и остаётся в тяжёлом состоянии.

Как писал NEWS.ru ранее, директор ФБК Иван Жданов и Юлия Навальная утверждают, что им сообщили об определении вещества, обнаруженного в организме Алексея Навального. По словам Жданова, сотрудник транспортной прокуратуры рассказал, что в организме Навального найден «опасный яд», но не раскрыл его название, уточнив, что вещество опасно не только для пациента, но и для окружающих.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео