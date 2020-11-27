Главу ЦЭНКИ Роскосмоса увольняют из-за срывов строительства на Восточном

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Всем субъектам Российской Федерации необходимо отчитаться о готовности к вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V». Им необходимо проверить возможности хранения прививки, условия транспортировки и число обученного для вакцинации медперсонала. Об заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с регионами России.

Регионы должны доложить о готовности с приложением плана региона по проведению вакцинации, включая следующие сведения: организация транспортировки и хранения вакцины внутри региона, наличие специального оборудования, которое соответствует требованиям, установленным приказом...