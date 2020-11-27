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Главу ЦЭНКИ Роскосмоса увольняют из-за срывов строительства на Восточном

15:47, 27 ноября 2020 12
Фото: roscosmos.ru

Члены совета директоров Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), являющегося дочерней структурой Роскосмоса, приняли решение о досрочном прекращении полномочий гендиректора ЦЭНКИ Андрея Охлопкова.

По вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ЦЭНКИ» голосовать за следующую формулировку решения: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ЦЭНКИ» Охлопкова Андрея Васильевича 27 ноября 2020 г. Прекратить трудовой договор с Охлопковым Андреем Васильевичем 27 ноября 2020 г. (последний рабочий день), — говорится в тексте директивы, представленной советом директоров представителям Роскосмоса, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Охлопкову не будут выплачены компенсации за досрочное расторжение трудового договора из-за недочётов в его работе и срывов сроков строительства на космодроме Восточный.

Охлопкова назначили главой ЦЭНКИ в 2018 году.

24 ноября NEWS.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сделал выговор сотрудникам Центра космической инфраструктуры, в том числе гендиректору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову. Такое решение он принял после совещаний на космодроме Восточный. В чём заключалась причина недовольства работой главы ЦЭНКИ, неизвестно.

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