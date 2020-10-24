Рогозин объявил выговор сотрудникам Центра космической инфраструктуры

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Генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков и главный инженер организации Владимир Жук получили выговор от руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Такое решение он принял после совещаний на космодроме Восточный.

Рогозин объявил выговоры генеральному директору Центра эксплуатации объектов наземнойкосмической инфраструктуры Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку, — говорится на сайте госкорпорации.

Как писал NEWS.ru, 21 октября на борту МКС в третий раз за неделю отказала российская система «Электрон-ВМ», которая предназначена для доставки кислорода. Днём ранее в Роскосмосе заявляли, что все системы на МКС работают в штатном режиме после поломок. Эта система уже ломалась 14 и 19 октября.