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Бастрыкин предложил запретить сцены насилия на телевидении

12:31, 24 сентября 2021
Бастрыкин предложил запретить сцены насилия на телевидении Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил запретить трансляцию сцен насилия и жестокости на федеральных каналах. Об этом он заявил в интервью ТАСС. По мнению главы СКР, демонстрация аморализма и жестокости в ток- и реалити-шоу негативно влияет на молодёжь.

Глава ведомства считает, что вместо этого необходимо распространять социальную рекламу, пропагандировать здоровый образ жизни и  спорт.

Связь между ними [ток- и реалити-шоу] и агрессией доказана давно, как и влияние подобных трансляций на преступность среди молодёжи, — заявил Бастрыкин.

Ранее председатель Следственного комитета России связал нападение на пермский вуз с негативным влиянием Интернета. Он заявил, что молодые люди чересчур увлекаются компьютерными играми, насилие в которых является естественным способом решения проблем, а нападавшие воспринимаются как герои в СМИ и соцсетях. Ситуацию усугубляют и блогеры, которые намеренно создают видеоматериалы издевательств над людьми и также влияют на поведение пользователей.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого Бекмансурова. Он был госпитализирован, ему была проведена ампутация ноги.

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