Глава МИД ФРГ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Глава МИД Германии Анналена Бербок возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, пишет RT. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ прибыла в Россию для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Это будет их первая личная встреча.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как под звуки классической музыки Бербок поправляет ленты на венке возле Вечного огня.

Как сообщили в МИД РФ, на встрече Лавров и Бербок в первую очередь обсудят предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Перед визитом в Россию глава МИД ФРГ посетила Украину. Как сообщил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон, она воспользовалась влиянием Германии на Украину, чтобы добиться освобождения оппозиционного политика Виктора Медведчука, который незаконно содержится под домашним арестом, а также напомнить Киеву о его обязательствах по минским договорённостям. Парламентарий добавил, что в другой ситуации Бербок начала бы с визита в Россию, поскольку её дипломатический вес выше, чем у Украины.

Глава МИД Германии Анналена Бербок Департамент государственного протокола МИД России

Ранее сообщалось, что Бербок призвала к диалогу с Россией по Украине. По её словам, действия Москвы имеют цену и выход из кризиса может быть лишь путём переговоров. Она также высказалась о возможном возвращении России в состав G7. По мнению министра, ожидать этого в ближайшее время не стоит. Бербок добавила, что РФ сама исключила себя из группы после вхождения в её состав Крыма.