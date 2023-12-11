Глава KMZ рассказал о достоинствах российского 3D-принтера для литья Глава KMZ Даниленко: скорость российского 3D-принтера для литья сильно вырастет

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Скорость российского 3D-принтера для литья нового поколения вырастет в разы, заявил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод, единственный производитель принтеров в РФ) Михаил Даниленко. По его словам, пока что она отстает от зарубежных образцов, но это дело поправимое — у российских специалистов есть все необходимые технологии.

Ведутся активные работы по созданию нового 3D-принтера нового поколения полностью на новых комплектующих, он будет в разы лучше: и скорость печати, и ее качество <...> Скорость пока у нас медленная, лучше у США, КНР. Мы немножко позади, это наша пока беда. Но мы обязательно наверстаем, всеми технологиями для этого мы обладаем, — отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что к 2027 году холдинг должен выполнить госконтракт на поставку за рубеж целой партии 3D-принтеров нового поколения. Первый принтер создадут к концу 2024 года.

Ранее госкорпорация «Ростех» разработала модуль дистанционного управления танковым пулеметом Калашникова (ПКТ). Четыре таких комплекса уже передали бойцам в зону специальной военной операции на Украине, еще пять будут поставлены до конца года. До этого российским военным передали новые разведывательно-ударные беспилотники, разработанные концерном «Калашников». Дроны проходят апробацию в зоне боевых действий. По результатам испытаний будут проведены необходимые доработки и настройки.