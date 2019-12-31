Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов признал недостаточными меры безопасности, принятые накануне Нового года в республике.
Об этом он заявил на внеплановом заседании Антитеррористической комиссии республики в связи с нападением на пост ДПС,
Перед праздниками все отчитались о готовности, при этом допущена такая трагедия. Очевидно, что усиление было слабым, налицо абсолютная недоработка, — сказал Калиматов.
Он также призвал руководителей правоохранительных органов пересмотреть своё отношение к форме самого усиления и провести оперативные мероприятия по установлению и поиску лиц, причастных к преступлению.
Ранее NEWS.ru писал о нападении на пост ДПС в Магасе, в результате которого погиб один автоинспектор, ещё трое получили ранения. Двое нападавших были нейтрализованы — один убит, другой ранен.
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