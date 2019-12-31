https://static.news.ru/photo/39b5e630-2caf-11ea-9d21-fa163e074e61_660.jpg Махмуд-Али Калиматов Фото: ingushetia.ru

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов признал недостаточными меры безопасности, принятые накануне Нового года в республике.

Об этом он заявил на внеплановом заседании Антитеррористической комиссии республики в связи с нападением на пост ДПС, пишет «Интерфакс-Юг».

Перед праздниками все отчитались о готовности, при этом допущена такая трагедия. Очевидно, что усиление было слабым, налицо абсолютная недоработка, — сказал Калиматов.

Он также призвал руководителей правоохранительных органов пересмотреть своё отношение к форме самого усиления и провести оперативные мероприятия по установлению и поиску лиц, причастных к преступлению.

Ранее NEWS.ru писал о нападении на пост ДПС в Магасе, в результате которого погиб один автоинспектор, ещё трое получили ранения. Двое нападавших были нейтрализованы — один убит, другой ранен.