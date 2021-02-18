Глава Геленджика: в мэрию третий раз за месяц пришли сотрудники ФСБ

https://static.news.ru/photo/e7b6777a-71cf-11eb-9bfc-96000091f725_660.jpg Алексей Богодистов Фото: kurort_gelen/vk.com

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в мэрию города уже третий раз за месяц пришли сотрудники ФСБ. Они проверяют документацию, связанную с деятельностью ООО «Стройинвест».

Сегодня снова в администрации Геленджика работают сотрудники ФСБ. За месяц это уже третий визит представителей данной службы... Мы оказываем всестороннюю помощь и открыты для взаимодействия, — написал мэр в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на текущий момент силовики работают в управлениях имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений.

Ранее NEWS.ru писал, что ФСБ рассекретила новые архивные документы, раскрывающие ранее неизвестные факты массовых убийств нацистами мирных жителей в концлагере «Красный» в Крыму во время Великой Отечественной войны. Одним из наиболее важных документов является копия официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела по факту массового убийства советских граждан для сбора доказательств в отношении арестованного оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа.