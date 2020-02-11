https://static.news.ru/photo/5df80f34-4cc9-11ea-a81a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Астероид 2020 BX12, вокруг которого обращается 70-метровый спутник, 3 февраля миновал Землю.

Космический объект диаметром около 200–450 метров прошёл в 4,3 миллиона километров — на расстоянии, которое в 11 раз больше расстояния от Земли до Луны.

Пока он удалялся, астрономы из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико сделали снимок BX12 и заметили, что астероид не один. У него есть своя луна — крошечная, всего 70 метров в поперечнике, — сообщает Science Alert.

Исследователи выяснили, что астероид круглый, а спутник делает круг по орбите каждые 49 часов.

BX12 пополнил компанию из уже 60 околоземных астероидов с собственными лунами. Всего учёные знают о 16,6 тысячи космических тел в ближней к планете зоне.

Как писал NEWS.ru, 15 февраля мимо планеты пройдёт астероид диаметром около километра. По расчётам NASA, объект пролетит на большем удалении.