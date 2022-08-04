Гид группы туристов умер во время сплава на Камчатке

Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press

На Камчатке следователи проверяют обстоятельства гибели гида группы туристов. Мужчина скончался во время сплава по реке Опаль в Усть-Большерецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным пресс-службы, 66-летний мужчина прибыл в Камчатский край 27 июля в качестве гида в составе группы туристов из Подмосковья. Группа осуществляла пеший и водный маршрут.

При сплаве по реке Опала, мужчине, вероятно 1 августа, стало плохо и он скончался, — сообщили в следственном управлении.

В краевой прокуратуре пояснили, что в составе группы было 15 туристов из Московской области, среди них семеро детей в возрасте от 8 до 15 лет. Сейчас участники группы добрались до ближайшего пункта нахождения людей, им оказана необходимая помощь.

Ранее фонд «Общественное мнение» привел данные опроса, согласно которому 69% россиян никогда не бывали за рубежом. При этом 30% респондентов заявили, что даже не покидали свой регион, чтобы отдохнуть.