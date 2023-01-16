Героям России начнут выдавать землю для фермерства «Ведомости»: в Госдуму внесут проект о предоставлении Героям России земли для фермерства

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Законопроект о предоставлении Героям России права на получение земельных участков для обустройства фермерского хозяйства внесут в Государственную Думу. Об этом сообщает газета «Ведомости», журналисты которой ознакомились с документом. В настоящее время обладатели государственного звания могут получать земельные участки без очереди и бесплатно для ведения индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

Авторы инициативы, среди которых сенаторы от «Единой России» Андрей Турчак, Виктор Бондарев и ряд других, предложили также давать участки и под крестьянские хозяйства. Они отметили, что сейчас право на земельный участок предоставляется единовременно и в случае смерти правообладателя не переходит членам его семьи. Новый проект предусматривает право на получение льготной земли для родственников героя в случае его смерти. Этим правом предполагается наделить супругов, детей старше 18 лет и родителей.

По словам депутата Госдумы Юлии Оглоблиной, в настоящее время в стране насчитывается около 600 Героев России. Некоторые из них получили льготную землю, а кто-то не смог воспользоваться таким правом при жизни. По словам депутата, порядок предоставления участков будут определять регионы.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на главу комитета по уходу за русскими православными захоронениями на Сент-Женевьев-де-Буа Николая Лопухина сообщила, что город Сент-Женевьев-де-Буа не принял от Москвы деньги на возобновление аренды участков на одноименном кладбище. Некрополь в городе является самым большим русским кладбищем во Франции.