Начальник Генштаба России приехал на передовую с проверкой Герасимов прибыл с инспекцией в группировку войск «Центр»

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр», действующую на Днепропетровском направлении, сообщило Министерство обороны России. Генерал армии заслушал доклады командного состава и отметил успехи военных в освобождении Донецкой Народной Республики.

В ходе работы на пункте управления группировкой войск «Центр» генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, командиров соединений, других должностных лиц по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности и результатах выполнения боевых задач, — сказано в сообщении МО.

Завершая работу, начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск «Центр». Также генерал армии поставил задачи для дальнейших действий.

Ранее он говорил, что президент РФ Владимир Путин поставил цель расширить полосу безопасности для защиты мирной жизни в Белгородской и Курской областях в 2026 году. Об этом генерал сообщил во время инспекции подразделений группировки войск «Север». По словам Герасимова, в декабре 2025 года темпы создания буферной зоны значительно возросли.