Генпрокуратура требует заблокировать сайты с призывами «погулять» 23 января

https://static.news.ru/photo/5032a48a-5bc4-11eb-a06b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Генпрокуратура РФ требует ограничить доступ к сайтам, которые содержат в себе сообщения с призывом выйти на незаконные акции 23 января, сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, до этого оппозиционный политик Алексей Навальный призывал население страны выйти «погулять» в эту дату.

Прокуроры выявили в Сети призывы к участию 23 января в незаконных массовых мероприятиях. В связи с этим предпринимаются меры прокурорского реагирования.

Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, — говорится в сообщении ведомства.

До этого, как писал NEWS.ru, власти Москвы не согласовали проведение 31 января митинга в поддержку задержанного оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом сообщили представители незарегистрированной Либертарианской партии России.

Причиной, по которой столичная мэрия отказала в проведении акции, названы ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции также уведомили организаторов митинга об ответственности за проведение несанкционированных акций, а также за участие в них.

Также напомним, что руководству социальной сети «ВКонтакте» было направлено требование Роскомнадзора о пресечении вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Уведомление о недопущении распространения такой информации направлено в социальную сеть на основании требований Генпрокуратуры.