Генеральное консульство Австрии будет открыто в Санкт-Петебурге. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Инициатива принадлежит австрийской стороне. Некоторое время назад Вена обратилась к российским властям с просьбой об открытии первого в РФ генконсульства страны с консульским округом, включающим Северную столицу, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области, а также Республику Карелия.
Реализация распоряжения позволит расширить консульские, культурные, научные и экономические связи между двумя странами,
Ранее NEWS.ru писал, что будущее правительство Австрии выступит за постепенное смягчение антироссийских санкций, если Москва выполнит все условия Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине.
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