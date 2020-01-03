https://static.news.ru/photo/79f7ca9c-2e30-11ea-afbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

Генеральное консульство Австрии будет открыто в Санкт-Петебурге. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Инициатива принадлежит австрийской стороне. Некоторое время назад Вена обратилась к российским властям с просьбой об открытии первого в РФ генконсульства страны с консульским округом, включающим Северную столицу, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области, а также Республику Карелия.

Реализация распоряжения позволит расширить консульские, культурные, научные и экономические связи между двумя странами, говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что будущее правительство Австрии выступит за постепенное смягчение антироссийских санкций, если Москва выполнит все условия Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине.