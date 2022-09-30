Генерал рассказал, как готовят войска к спецоперации Генерал армии Салюков: сухопутные войска уделяют серьезное внимание подготовке к СВО

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В ходе специальной военной операции на Украине российские сухопутные войска уделяют пристальное внимание подготовке в ускоренные сроки младших военных специалистов. Об этом рассказал в интервью газете «Красная звезда» главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Он отметил, что данная подготовка в настоящее время является одной из приоритетных.

Помимо подготовки офицерского корпуса, мы пристально следим за обучением младших специалистов. Мы уже внесли коррективы в их подготовку с учетом сокращенных сроков на подготовку и необходимых для выполнения боевых задач знаний, навыков и умений, — сказал военный.

Он добавил, что в ходе проведения специальной военной операции данное направление является приоритетным в деятельности.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области начали разыскивать людей, уклоняющихся от частичной мобилизации. По словам главного военного комиссара региона Евгения Кудрявцева, для вручения повестки нельзя заходить в квартиру призывника и устраивать там обыск, однако сотрудник военкомата может опросить родных и соседей призывника с целью узнать его местоположение. Также повестку можно отправить по месту работы.