ФСБ: западные спецслужбы помогли предотвратить ряд терактов в России

https://static.news.ru/photo/3dd4672c-9dd9-11eb-8577-96000091f725_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Зарубежные спецслужбы помогли предотвратить ряд террористических нападений на жителей России. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников.

Благодаря своевременной информации от наших зарубежных партнёров пресечён ряд жёстких нападений на мирных граждан, — сказал Бортников на Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

По его словам, международное сообщество должно сплотиться перед лицом глобальной террористической угрозы. Глава ФСБ подчеркнул, что создать эффективную антитеррористическую коалицию возможно в условиях, когда все её участники будут действовать с единых совместно выработанных позиций.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил жителей Крыма об угрозе терактов из-за деятельности США и ряда стран ЕС и Украины. По его словам, спецслужбы Украины пытаются совершать диверсии в Крыму против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Как писал NEWS.ru, 5 апреля ФСБ предотвратила теракт в Кисловодске. Там был задержан исламист, который готовился совершить атаку на силовиков с использование самодельных бомб. Мужчина 1996 года рождения был ранее судим. У него дома нашли компоненты для изготовления взрывных устройств, сами взрывчатые вещества и экстремистскую литературу.

9 апреля спецслужбы задержали в Симферополе двух сторонников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) и предотвратили теракт. Задержанные россияне 1992-го и 1999-го года рождения планировали совершить нападение на одно из образовательных учреждений Симферополя.