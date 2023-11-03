Фонд национального благосостояния сократился более чем на 100 млрд рублей Минфин: Фонд национального благосостояния России сократился на 107 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем Фонда национального благосостояния России сократился на 107 млрд рублей, следует из сообщения Минфина, опубликованного на сайте ведомства. По состоянию на 1 ноября он составил 13,541 трлн рублей, что меньше на 0,8%, чем в сентябре текущего года.

По состоянию на 1 ноября 2023 г. объем ФНБ составил 13 541 231,5 трлн рублей, или 9,0% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», что эквивалентно $145 224,4 млн США, — говорится в сообщении.

На отдельных счетах фонда в Центробанке размещено €3,66 млрд, 279,77 млрд китайских юаней, а также 508,26 тонн золота в обезличенной форме и 261,8 млн рублей. Объем ликвидных активов составляет 6,9 трлн рублей.

Ранее Министерство экономического развития России сообщило об увеличении годовой инфляции в стране. По данным ведомства, с 10 по 16 октября показатели ускорились до 6,38% против 6,26% неделей ранее. В связи с этим цены в сегменте продовольственных товаров возросли на 0,36%. В министерстве также отметили рост стоимости плодоовощной продукции.