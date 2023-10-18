В Минэкономразвития рассказали о росте инфляции Минэкономразвития: годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 6,38%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Годовая инфляция в России с 10 по 16 октября 2023 года ускорилась до 6,38% против 6,26% неделей ранее, сообщило в обзоре о текущей ценовой ситуации Минэкономразвития РФ. Отмечается, что в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,36%.

С 10 по 16 октября 2023 года инфляция замедлилась до 0,15%. Год к году рост цен составил 6,38%. В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,36%, — говорится в обзоре.

Также в ведомстве сообщили, что возобновился рост цен на плодоовощную продукцию, а на остальные продукты питания рост цен сохранился практически на уровне предыдущей недели. При этом в сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,06%. В секторе услуг цены также снизились на 0,06%, преимущественно за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что побороть высокую инфляцию и снизить стоимость денег в экономике можно только с консолидацией бюджета и работой с расходами и ресурсами обеспечения. По его словам, сейчас необходимо привести в порядок бюджет страны.

Также Силуанов заявил, что средний размер пенсии в России в следующем году составит 23 тысячи 244 рубля в месяц. По его словам, проект федерального бюджета предусматривает индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции.