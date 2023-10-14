Силуанов рассказал, без чего не побороть инфляцию Силуанов: для борьбы с инфляцией нужна грамотная работа с бюджетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Побороть высокую инфляцию и снизить стоимость денег в экономике можно только с консолидацией бюджета и работой с расходами и ресурсами обеспечения, заявил на встрече министров финансов и управляющих центральными банками «Группы двадцати» глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас необходимо привести в порядок бюджет страны.

Надо приводить в порядок бюджет, потому что мы видим, что долги растут, дефициты растут, и откуда же взяться низким ставкам? Поэтому без нормальной консолидации бюджета, без работы с расходами, с ресурсами обеспечения это очень непросто. Мы видим прекрасно, как это происходит в РФ, но без этого невозможно побороть инфляцию и снизить стоимость денег в экономике, — сказал министр.

Силуанов также назвал причины роста инфляции и повышения процентных ставок. По мнению министра, этому поспособствовали неоправданно высокие траты западных государств.

При этом член Российского института стратегических исследований кандидат экономических наук Михаил Беляев предположил, что повышение ключевой ставки Центральным банком может привести к волне банкротств среди малого и среднего бизнеса. По его мнению, ставка на уровне 13% вынудит бизнесменов работать в серой зоне и поспособствует коррупции.