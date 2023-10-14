Экономист предупредил Россию о грядущей волне банкротств Экономист Беляев: повышение ключевой ставки в России приведет к волне банкротств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение ключевой ставки может привести к волне банкротств среди малого и среднего бизнеса, рассказал URA.RU эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, член Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его мнению, ставка на уровне 13% вынудит бизнесменов работать в серой зоне и будет способствовать коррупции.

Конечно, у нас будет волна банкротств мелких и средних предприятий, если они не изобретут какие-то схемы, потому что они не могут работать при таких условиях. Экономика — это борьба за выживание. Мелкий и средний бизнес тоже борьба за выживание. Ключевая ставка будет их заталкивать в какие-то серые теневые схемы: обналичивание кредитов, манипулирование. Мало того что ключевая ставка им мешает работать, так она еще их заталкивает в серую зону, а там ничего хорошего. Это разрушение экономики и питательная среда для коррупционного механизма, — сказал Беляев.

По мнению эксперта, частные предприятия не могут работать без кредитов. К примеру, как отметил финансист, бизнесмен берет в долг у банка, если не получил прибыль к планируемому сроку, а налоги и зарплату сотрудникам платить надо. Проблема в том, что при ключевой ставке в 13% средняя норма дохода у бизнеса в России остается на уровне 10–15%.

И это только ключевая ставка 13%. А в коммерческих банках она намного выше. Для крупных предприятий она может быть 15–17%, а для малых предприятий она еще больше, потому что с точки зрения банков малый бизнес попадает в более рискованную категорию предприятий, — заключил аналитик.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13%. Как заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина, такие меры стали ответом на ускорение инфляции. Позднее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что Центробанк на ближайшем заседании может снова поднять ключевую ставку.