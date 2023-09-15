Набиуллина назвала причины повышения ключевой ставки Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки инфляционными рисками

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Повышение ключевой ставки является ответом на реализацию инфляционных рисков, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, влияние на рост ставки оказал в том числе и валютный курс.

Мы обновили макроэкономический прогноз и на его основе уточняем уровень ключевой ставки, который необходим для достижения цели по инфляции в 4% к концу следующего года. В текущих условиях для возврата к цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики, — пояснила Набиуллина.

15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых. Это уже третье подряд повышение ставки, начиная с июля, когда регулятор увеличил ее с 7,5 до 8,5%, после чего в августе на фоне роста курса доллара до 100 рублей ставка была повышена сразу на 3,5 процентного пункта, до 12% годовых.

Набиуллина за две недели перед заседанием совета директоров отмечала, что понижение ставки в сентябре маловероятно, указав, что регулятор не исключает «целесообразность повышения». Зампред ЦБ Алексей Заботкин также допускал такую вероятность, подчеркивая, что сохраняются значительные проинфляционные риски.

Финансовый аналитик Михаил Васильев ранее допускал, что 15 сентября ЦБ может как сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 12%, так и повысить ее до 14%. Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер при этом допускал повышение до 13%. По его словам, ставку вряд ли будут сильно задирать без шоковых событий, хотя в 2023 году послаблений не ожидается.