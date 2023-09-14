Россиянам озвучили прогнозы по ключевой ставке ЦБ в сентябре Финансовый эксперт Васильев спрогнозировал увеличение ставки ЦБ до 14%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Центральный банк Российской Федерации

Заседание Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 15 сентября, сообщает журнал «Компания». Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных изданием, рассчитывать на снижение ставки в ближайшее время не приходится, так как условий для смягчения денежно-кредитной политики пока нет. При этом, по мнению главного финансового аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, ставка может как остаться на прежнем уровне, так и вырасти до 14%.

Мы ожидаем, что ЦБ на ближайшем заседании повысит ключевую ставку на 200 б. п., до 14% годовых, — заявил Васильев.

По его словам, окончательное решение регулятор вынесет в зависимости от динамики курса рубля и данных по инфляции ко дню заседания: чем крепче будет рубль, тем меньше вероятность сильного повышения ставки. Однако наиболее вероятным вариантом развития событий эксперт назвал сохранение ставки на текущем уровне — 12% годовых — при условии, что к 15 сентября удастся переломить тенденцию ослабления национальной валюты. Если это произойдет, то шансы, что уровень ключевой ставки останется неизменным до конца года, будут довольно высокими.

Аналитик также допустил, что на заседании ЦБ будет объявлено о дополнительных мерах по поддержке рубля. Одной из таких мер Васильев назвал повышение ключевой ставки.

Между тем большинство экспертов издания ожидают рост ключевой ставки 15 сентября на 0,5–1,5%.

Послаблений в 2023 году не ожидается, но и сильно задирать ставку вверх без шоковых событий вряд ли будут. Скажем, в какой-то момент, даже и 15 сентября, до 13% допустимо и, возможно, хватит, — считает эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.

При этом, по мнению аналитиков, возможности для смягчения денежно-кредитной политики, вероятно, появятся не раньше весны — лета 2024 года, когда инфляция начнет замедляться.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что Центробанк своевременно поднял ключевую ставку до 12%. Такое решение глава государства назвал правильным, поскольку это фактор для снижения инфляционных рисков.