Депутат Аксаков допустил рост ключевой ставки в России Депутат ГД Аксаков: Центробанк РФ может поднять ключевую ставку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк России на ближайшем заседании может поднять ключевую ставку, но делать точные прогнозы пока рано, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В беседе с «Парламентской газетой» депутат отметил, что это решение будет в первую очередь зависеть от курса рубля по отношению к доллару и евро.

Пока я думаю, что Центральный банк вряд ли будет срочно собираться. Но на плановом заседании, которое состоится в 20-х числах октября, очевидно, будет принято решение. Допускаю, что ключевая ставка будет повышена, если угроза падения курса рубля по отношению к доллару и евро сохранится, — уточнил парламентарий.

Он пояснил, что российская валюта колеблется вокруг курса 100 рублей за доллар. Это связано с изменением цен на нефть. Если стоимость топлива будет повышаться, то есть вероятность укрепления рубля. В противном случае российская валюта будет ослабевать по отношению к другим.

Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее рассказал, что ЦБ РФ не исключает дополнительного ужесточения своей денежно-кредитной политики для достижения инфляции в 4% в 2024 году. Регулятор в сентябре спрогнозировал, что ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 11,5–12,5%.