В ЦБ рассказали о дополнительных «жестких» мерах по инфляции Зампред Банка России Заботкин допустил ужесточение денежно-кредитной политики

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Банк России не исключает дополнительного ужесточения своей денежно-кредитной политики (ДКП) для достижения инфляции в 4% в 2024 году, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин во время выступления в Госдуме. По данным регулятора, инфляция в августе составила 5,2%. ЦБ в сентябре спрогнозировал, что ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 11,5–12,5%, что на 3% выше в сравнении с предыдущим прогнозом, передает ТАСС.

Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, по нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в течение следующего года. Мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость, помимо уже принятых решений, — заявил он.

Утром 10 октября курс доллара снова превысил 100 рублей, евро же закрепился на отметке 105,35 рубля, прибавив 0,6 рубля. Юань торгуется на уровне 13,65 рубля, китайская валюта прибавила 0,07 рубля.

Ранее аналитик Александр Разуваев заявил, что укрепление рубля не спасет от повышения цен. По его словам, нынешняя ситуация такова, что сейчас валютный курс будет колебаться, но к президентским выборам доллар все же упадет до 80 рублей.

При этом финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин назвал справедливым курс доллара на уровне 120 рублей. Он подчеркнул, что рубль будет ослабевать по мере оттока капитала из страны и увеличения расходов правительства.