https://static.news.ru/photo/7e8c9150-475d-11ea-90b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов предложил депортировать из России ВИЧ-положительных мигрантов. По его словам, это нельзя назвать нарушением прав человека.

Лечить здесь те виды заболеваний, которые инфекционно опасны, если это ВИЧ, который вылечить нельзя, депортировать в обычном режиме, потому что ВИЧ воздушно-капельным путём не передаётся, — заявил Коженов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что безопасность россиян должна быть первоочередной задачей и её нельзя «отодвигать на второй план правами человека».

МВД предложило депортировать людей с признаками коронавируса. Коженов также поддержал это предложение. Однако, он подчеркнул, что опасных больных нужно лечить в России. В качестве примера Коженов привёл туберкулёз: больному открытой формой необходимо оказать медицинскую помощь, чтобы болезнь перешла в закрытую форму, а только потом депортировать.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Урала заразил жену ВИЧ-инфекцией. Следствие выяснило, что мужчина знал, что с 2000 года имеет ВИЧ, однако вступил в брак с женщиной, не предупредив её. В 2018 году пара развелась, женщина состоит на диспансерном учёте в медучреждении, у неё диагностирована ВИЧ-инфекция.