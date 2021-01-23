ФБК анонсировал новые акции протеста в следующие выходные

https://static.news.ru/photo/75867c36-5d98-11eb-9b50-fa163e074e61_660.jpg Леонид Волков Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Леонид Волков заявил, что в следующие выходные в городах России вновь планируется проведение акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Сообщение появилось в социальных сетях фонда.

Волков на стриме: в следующие выходные мы проведём новые протестные акции, — говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, не только в столице, но и в других российских городах в этот день прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии Навальный был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории Российской Федерации в разных городах 23 января задержали более 1300 человек, принявших участие в акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В Москве силовики увели в отделения 400 граждан. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».