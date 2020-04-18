ФАС возбудила дело в отношении iHerb из-за травы кава-кава

https://static.news.ru/photo/ea487d78-810a-11ea-bb1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: R. Koenig/blickwinkel

Федеральная антимонопольная служба определила возбудить производство в отношении маркетплейса iHerb и поисковиков «Яндекс» и Google, которые показывали его рекламу.

Причиной стали показы рекламы «опьяняющего перца» или травы кава-кава, который внесён в перечень растений, запрещённых для использования в составе БАДов. Рассмотрение дела состоится 28 мая, пишет «Фармвестник».

Рекламируемые средства представляют собой чаи, жидкие фитокапсулы и настойки. Использование кавы-кавы как ингредиента запрещено в ряде стран. C жалобой на выдачу поисковиками по запросу «трава кава-кава» сайта iHerb в ФАС обратился Союз производителей биологически активных добавок к пище.

Как писал NEWS.ru ранее, мобильное приложение продавца БАДов и гомеопатии iHerb запретил Ульяновский областной суд. Причиной стало то, что iHerb торговал незарегистрированной продукцией.