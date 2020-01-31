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Россия готова оказать помощь Китаю в создании вакцины против коронавируса. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По её словам, российские специалисты могут выехать в Китай для помощи в разработке вакцины. Она подчеркнула, что Москва активно сотрудничает с Пекином по этому вопросу. Вице-премьер отметила, что штаб по...