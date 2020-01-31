https://static.news.ru/photo/df870ce6-4434-11ea-b0d4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
ФАС увидела угрозу монополизации рынка школьных учебников в сделке по поглощению «Торгового дома «Арбис» издательством «Просвещение».
Сделка прошла в первой половине 2019 года. «Просвещение», которое на тот момент выпускало 65% учебных пособий в России, приобрело контрольный пакет «Арбиса», получив контроль над двумя издательствами: «Бином. Лаборатория знаний» и «Ассоциация XXI век». Они занимали около 3% рынка учебной литературы.
Приобретение «Просвещением» новых издательств может привести к ограничению и даже устранению конкуренции на рынке школьных учебников, — сообщает РБК со ссылкой на материалы антимонопольной службы.
Издательство «Просвещение» назвало сделку «некрупной и незначительной».
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