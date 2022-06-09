Ездовая собака загрызла ребёнка на Чукотке Ездовая собака насмерть загрызла четырёхлетнюю девочку на Чукотке

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На Чукотке принадлежащая охотнику ездовая собака насмерть загрызла ребёнка. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

По данным следствия. трагедия произошла 8 июня в вечернее время.

В Чукотском районе ездовая собака, принадлежащая местному жителю, напала на малолетнюю девочку. В результате причинённых собакой укусов пострадавшая скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что девочке было четыре года.

В отношении 53-летнего мужчины, владельца собаки, возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Пёс отправлен на ветеринарное исследование.

Ранее сообщалось, что стая бродячих собак покусала депутата городской думы Томска Максима Забелина.