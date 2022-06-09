На Чукотке принадлежащая охотнику ездовая собака насмерть загрызла ребёнка. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия. трагедия произошла 8 июня в вечернее время.
В Чукотском районе ездовая собака, принадлежащая местному жителю, напала на малолетнюю девочку. В результате причинённых собакой укусов пострадавшая скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что девочке было четыре года.
В отношении 53-летнего мужчины, владельца собаки, возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Пёс отправлен на ветеринарное исследование.
Ранее сообщалось, что стая бродячих собак покусала депутата городской думы Томска Максима Забелина.