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24 июля 2025 в 22:11

Еще двух полицейских арестовали по делу журналистов Telegram-канала Baza

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Замоскворецкий суд столицы принял решение о заключении под стражу начальника дежурной части УМВД Краснодарского края Александра Аблаева, а также оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергея Ковалева, сообщает пресс-служба суда. Им предъявлены обвинения в коррупции — получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza, а также в превышении служебных полномочий.

Суд назначил меру пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц и 27 дней. По тому же делу на аналогичный срок заключён под стражу старший оперуполномоченный отдела полиции № 3 УМВД по Белгороду Александр Селиванов.

Ранее стало известно, что Селиванов признал вину по делу о взятке, связанной с журналистами Telegram-канала Baza. Его заявление прозвучало в Замоскворецком суде Москвы. Он заявил, что полностью признает свою вину и раскаивается, не намерен скрываться, а также выразил готовность сотрудничать со следствием.

По версии СК России, журналисты канала платили сотрудникам правоохранительных органов в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях, чтобы получать служебные данные, которые затем публиковались в Baza. Главред канала Глеб Трифонов в свою очередь утверждал, что действительно иногда платил за материалы, но исключительно о спортивных и светских мероприятиях.

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