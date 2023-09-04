Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с главой России Владимиром Путиным, сообщает турецкое агентство Anadolu. По его данным, главной темой переговоров лидеров стран станет зерновая сделка. Путин и Эрдоган также обсудят ситуацию на Украине, отношение между Россией и Турцией в вопросах экономики, торговли, туризма и энергетики.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию в 12:15, — говорится в сообщении.

В международном аэропорту Сочи Эрдогана встречали заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора Государственного протокола МИД России Игорь Богдашев, посол Турецкой Республики в Москве Мехмет Самсар и другие должностные лица.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября в середине дня. Отмечалось, что президент Турции намерен обсудить с российским коллегой зерновую сделку с учетом новых условий ООН. При этом основной темой для разговора станет жизнеспособность такой сделки. Обе стороны переговоров намерены тщательно изучить предложения, подготовленные специалистами ООН.

Помимо этого, во время переговоров Эрдоган также планирует заявить о готовности Анкары выступить посредником по Украине. Такое посредничество, в частности, будет включать организацию прямых переговоров между РФ и Украиной.