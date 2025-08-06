«Ему все равно, сколько людей погибло»: посол Мирошник о Трампе Мирошник заявил, что Трамп пытается переложить вооружение Украины на Европу

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью NEWS.ru назвал президента США Дональда Трампа «понятным и последовательным». Несмотря на его эмоциональные и часто популистские заявления, полагает собеседник, главу Овального кабинета интересует исключительно коммерческая выгода для себя и Америки.

Трамп как раз очень последовательный и понятный — абсолютный прагматик и коммерсант. Он ищет свою выгоду — коммерческую, геополитическую, иную. И не стоит обращать внимания на его яркие популистские заявления, — выразил мнение Мирошник.

Он предположил, что Трампа не беспокоит количество погибших людей в России и на Украине из-за военного конфликта. Однако намерен бремя финансовой поддержки Украины переложить на Европу, полагает собеседник.

Сейчас главная его позиция такая: зачем мы поставляем вооружение Украине, пусть Европа за это платит. При этом он ищет профит для Штатов в любой сложившейся ситуации, — резюмировал представитель МИД РФ.

Ранее стало известно, что США могут не ввести санкции в отношении России по истечении 10-дневного срока, отведенного Трампом на урегулирование конфликта на Украине. По информации, эта мера «не является неизбежной».

Издание Financial Times считает, что Трамп, скорее всего, взбесится, если его спецпосланник Стив Уиткофф после визита в Россию вернется ни с чем. По данным источников, глава Белого дома рассчитывает, что американский дипломат добьется хоть какого-то результата.