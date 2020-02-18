https://static.news.ru/photo/ad786836-52f2-11ea-b062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты компании FinExpertiza провели исследование, целью которого было оценить готовность медицинских учреждений в России к эпидемии коронавируса. Оказалось, что в российских больницах наблюдается дефицит коек в инфекционных палатах.

Тяжелее всего в случае возникновения эпидемии придётся жителям Москвы и Московской области. В столице на одну койку приходится пять человек, а в области — четыре.

Исходя из обнародованных данных, в РФ только один человек из трёх в случае эпидемии сможет рассчитывать на госпитализацию. В Татарстане мест в инфекционных палатах хватить 22% населений, в Краснодарском крае и Башкортостане — 33%.

В общей сложности отечественные больницы при эпидемии могут не досчитаться более семи млн необходимых мест в больницах. Самыми уязвимыми в указанном отношении регионами являются Калужская область, Ингушетия и Москва, передаёт результаты исследования Lenta.ru.

По состоянию на 19 февраля от коронавируса в мире излечились 14 352 человека, заражены — более 75 тысяч человек, скончались — более двух тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, российские студенты, обучающиеся во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, записали видеообращение со словами поддержки китайских коллег, проходящих обучение в вузах на территории РФ. Акция связана с распространением в азиатском государстве коронавируса нового типа.