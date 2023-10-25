Эксперт рассказал, почему техника НАТО уязвима перед беспилотниками Военэксперт Артамонов: без динамической защиты техника НАТО уязвима перед БПЛА

Фото: МО РФ

Вооружения стран Североатлантического альянса уязвимы перед беспилотниками, потому что почти на всей технике не установлена динамическая защита, объяснил NEWS.ru военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов. По его словам, система такого рода установлена разве что на последней модификации немецкого танка Leopard — А6.

Поэтому не стоит удивляться, что танк без динамической защиты не способен сопротивляться любому подлетающему «агрессивному предмету», — отметил он.

Вместе с этим, подчеркнул Артамонов, СССР начал применять динамическую защиту «Контакт-1» еще в 1985 году, а потом и другие ее виды. Российские Т-90 и Т-72, например, неплохо сопротивляются беспилотникам, добавил он.

Ранее представители концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские танки Т-72Б3М получили серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли «козырьком» или «мангалом».

Как объяснил военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов, танки Т-90М и Т72Б3М, имеющие дополнительную динамическую защиту бортов и защиту от возможных ударов дронов, становятся практически неуязвимыми.